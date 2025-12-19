Olimpia Milano l’Armani inciampa contro i campioni d’Europa | il Fenerbahce vince 72-87
L’Olimpia Milano affronta una battuta d’arresto contro i campioni d’Europa del Fenerbahçe, che si impongono con un convincente 72-87. Nonostante l’impegno, i biancorossi non riescono a mantenere il ritmo e si inchinano davanti a una squadra di livello superiore. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma anche spunti di riflessione per il futuro.
Milano, 18 dicembre 2025 – Questa volta l’Olimpia è arrivata con il fiato corto, ma non può sempre essere ad un passo dalla perfezione. Non brilla di certo, ma combatte e ci prova anche quando la montagna del Fenerbahce pare insuperabile confermandosi ampiamente la miglior difesa di Eurolega. I campioni d’Europa in carica fanno valere la loro legge ed espugnano il Lido per 72-87. Il più applaudito tra gli avversari, ovviamente, è Nicolò Melli che, al PalaLido conserva un caro ricordo, visto che, nel 2006, toccò, da 15enne, il cielo con un dito venendo votato come MVP al Jordan Classic, premiato proprio da “His Airness” in persona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
