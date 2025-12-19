L’Olimpia Milano affronta una battuta d’arresto contro i campioni d’Europa del Fenerbahçe, che si impongono con un convincente 72-87. Nonostante l’impegno, i biancorossi non riescono a mantenere il ritmo e si inchinano davanti a una squadra di livello superiore. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma anche spunti di riflessione per il futuro.

© Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano, l’Armani inciampa contro i campioni d’Europa: il Fenerbahce vince 72-87

Milano, 18 dicembre 2025 – Questa volta l’Olimpia è arrivata con il fiato corto, ma non può sempre essere ad un passo dalla perfezione. Non brilla di certo, ma combatte e ci prova anche quando la montagna del Fenerbahce pare insuperabile confermandosi ampiamente la miglior difesa di Eurolega. I campioni d’Europa in carica fanno valere la loro legge ed espugnano il Lido per 72-87. Il più applaudito tra gli avversari, ovviamente, è Nicolò Melli che, al PalaLido conserva un caro ricordo, visto che, nel 2006, toccò, da 15enne, il cielo con un dito venendo votato come MVP al Jordan Classic, premiato proprio da “His Airness” in persona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 72-87, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: EA7 battuta dai turchi ispirati in difesa

Leggi anche: Basket, Eurolega: l’Olimpia Milano vuole vincere ancora, all’Allianz Cloud arrivano i campioni in carica del Fenerbahce

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Olimpia Milano, l’Armani inciampa contro i campioni d’Europa: il Fenerbahce vince 72-87 - Il più applaudito tra gli avversari, ovviamente, è Nicolò Melli che, al PalaLido conserva un caro ricordo, visto che, nel 2006, toccò, da 15enne, il cielo con un dito venendo votato come MVP al Jordan ... sport.quotidiano.net