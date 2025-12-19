Oggi 19 dicembre Sant’Anastasio | pontefice saggio lottò contro le sette ereticali

Oggi ricordiamo Sant’Anastasio, pontefice saggio e coraggioso, noto per aver combattuto con determinazione contro le sette ereticali del suo tempo. La sua dedizione alla difesa della fede cattolica e il suo impegno nel contrastare le eresie lo rendono una figura di grande esempio e ispirazione.

Sant’Anastasio fu un pontefice che lottò strenuamente per combattere le eresie del suo tempo e difendere la fede cattolica dagli attacchi.  Oggi, 19 dicembre, è la memoria liturgica di sant’Anastasio, papa alla fine del IV secolo. Fu pontefice solo per pochissimi anni, ma lasciò un segno in particolare come difensore della fede contro le sette. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

