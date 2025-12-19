Oggi 19 dicembre Sant’Anastasio | pontefice saggio lottò contro le sette ereticali

Oggi ricordiamo Sant’Anastasio, pontefice saggio e coraggioso, noto per aver combattuto con determinazione contro le sette ereticali del suo tempo. La sua dedizione alla difesa della fede cattolica e il suo impegno nel contrastare le eresie lo rendono una figura di grande esempio e ispirazione.

