Oggi 19 dicembre | il voto alla Virgen del Carmen ottiene la grazia sperata

Il 19 dicembre segna un giorno speciale per i fedeli cileni, con il voto alla «Virgen del Carmen» che ha portato la grazia sperata. Patrona del Cile, questa devozione nasce da un voto di speranza e fede, evocato prima di una battaglia cruciale per la storia nazionale. Un momento di profonda spiritualità che ancora oggi unisce il Paese nella devozione mariana.

La «Virgen del Carmen» è la Patrona del Cile. La devozione mariana nel Paese è legata a un voto fatto prima di una battaglia decisiva per le sorti della nazione, quando i governanti si rivolsero a Maria. In Cile è particolarmente venerata la «Virgen del Carmen», la Vergine del Carmelo, affettuosamente chiamata, come capita spesso. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

