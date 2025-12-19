Oggi 19 dicembre | il voto alla Virgen del Carmen ottiene la grazia sperata
Il 19 dicembre segna un giorno speciale per i fedeli cileni, con il voto alla «Virgen del Carmen» che ha portato la grazia sperata. Patrona del Cile, questa devozione nasce da un voto di speranza e fede, evocato prima di una battaglia cruciale per la storia nazionale. Un momento di profonda spiritualità che ancora oggi unisce il Paese nella devozione mariana.
La «Virgen del Carmen» è la Patrona del Cile. La devozione mariana nel Paese è legata a un voto fatto prima di una battaglia decisiva per le sorti della nazione, quando i governanti si rivolsero a Maria. In Cile è particolarmente venerata la «Virgen del Carmen», la Vergine del Carmelo, affettuosamente chiamata, come capita spesso. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Leggi anche: La Promessa anticipazioni 6 dicembre: Jana scopre che Leocadia non è l’alleata sperata
Leggi anche: Almanacco del 19 dicembre: accadde oggi, proverbio e santo del giorno
Elezioni e Assemblea SIMLA 19 e 20 dicembre; In Parlamento; Meloni alla Camera verso il Consiglio europeo: le comunicazioni in diretta | Meloni alla Camera: «Non manderemo soldati in Ucraina. Da Mosca pretese irragionevoli: va mantenuta la pressione; Manovra, stretta su pensioni anticipate e riscatto laurea. Novità per Tfr. Cosa cambia.
Oggi 19 dicembre: il voto alla «Virgen del Carmen» ottiene la grazia sperata - In un momento di prova, il voto alla Vergine del Carmelo ha cambiato le sorti del Paese attraverso una grazia straordinaria. lalucedimaria.it
Almanacco | Venerdì 19 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Venerdì 19 dicembre è il 354° giorno del calendario gregoriano, mancano 12 giorni alla fine dell’anno. pisatoday.it
Francia,oggi voto decisivo sul bilancio della previdenza sociale - Giornata decisiva oggi per il governo francese di Sébastien Lecornu, con il voto previsto alle 15 sulla parte più importante e controversa della manovra, il bilancio della Sécurité Sociale. ansa.it
Lost Ships and Lonely Seas ??? | Epic True Tales from the High Seas
Oggi venerdì 19 dicembre alle ore 13:00 diretta web dalla Sala Rossa di Palazzo Civico per la conferenza stampa di fine anno della Presidenza del Consiglio Comunale. La diretta sarà visibile su questa pagina e sul Canale YT della Città: - facebook.com facebook
UFFICIALE Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra. Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nell x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.