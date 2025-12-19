Officina del Nulla market creativo in via Daste

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL 20 DICEMBRE. Prima edizione del market creativo «Officina del Nulla» curato da Martina Oberti. Il second hand prende nuova vita sabato 20 dicembre dalle 12 alle 20. In programma anche dj set. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

officina del nulla market creativo in via daste

© Ecodibergamo.it - Officina del Nulla, market creativo in via Daste

Leggi anche: Bergamo, domenica 16 novembre a Daste la Fiera del vinile

Leggi anche: Bepi &amp; The Prismas a Daste per l’ultimo live del 2025

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025 torna Wanderlust Officina Creativa – Christmas Edition al Cinema Astoria; Il calendario settimanale delle cose da fare a Rimini.

officina market creativo viaOfficina del Nulla, market creativo in via Daste - Prima edizione del market creativo «Officina del Nulla» curato da Martina Oberti. ecodibergamo.it

Inaugura in via Barilotti “Officina Ceramica Faenza” della ceramista Andrea Kotliarsky: “Sarà un laboratorio, spazio creativo e didattico” - Inaugura, venerdì 10 marzo, in pieno centro storico, la bottega ceramica di Andrea Kotliarsky, da pochi giorni trasferitasi con un nuovo progetto nei nuovi locali in via Barilotti 3, traversa di ... ravennanotizie.it

Erkan e Hazal apriranno il proprio studio?

Video Erkan e Hazal apriranno il proprio studio?

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.