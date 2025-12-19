Durante la Supercoppa Napoli-Milan, gli ispettori federali hanno rilevato ripetute offese personali di Allegri nei confronti di Oriali. La questione, riportata nel rapporto ufficiale, potrebbe portare a sanzioni, tra cui multa o squalifica, a seconda delle decisioni della Federazione. La vicenda solleva ancora una volta il tema del comportamento in campo e delle conseguenze per gli allenatori.

© Ilnapolista.it - “Offese personali ripetute”, gli ispettori hanno riportato gli insulti di Allegri a Oriali: può cavarsela con una multa

“Offese personali ripetute”, gli ispettori hanno riportato gli insulti di Allegri a Oriali: ora squalifica o multa (Gazzetta) “Offese personali ripetute” recita il rapporto degli ispettori federali che erano a bordocampo ieri sera durante Napoli-Milan di Supercoppa. Il rapporto è stato già letto dal procuratore Figc Giuseppe Chinè. Adesso il tecnico del Milan sarà sanzionato: o una squalifica da scontare in campionato, oppure una multa. Scrive l’edizione on line della Gazzetta: La sanzione per Massimiliano Allegri per l’attacco a Gabriele Oriali durante la semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan ci sarà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

