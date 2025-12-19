Ocm vino aiuti per ristrutturazione vigneti | pubblicata la graduatoria definitiva

È stata pubblicata la graduatoria definitiva delle domande ammesse agli aiuti del bando Ocm vino “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, campagna 2025-2026, inserito nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2023-2027. Tutte le domande pervenute (oltre 900) sono state. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Bando Ocm Vino, finanziamenti per la promozione all'estero: pubblicata la graduatoria

Leggi anche: Alloggi Erp, pubblicata la graduatoria definitiva

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Aiuti per la ristrutturazione dei vigneti, Sammartino: “Sostegno a chi affronta le sfide del mercato” - È stata pubblicata la graduatoria definitiva delle domande ammesse agli aiuti del bando Ocm vino "Ristrutturazione e riconversione vigneti", campagna 2025- ilsicilia.it