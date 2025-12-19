Ocm vino aiuti per ristrutturazione vigneti | pubblicata la graduatoria definitiva
È stata pubblicata la graduatoria definitiva delle domande ammesse agli aiuti del bando Ocm vino “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, campagna 2025-2026, inserito nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2023-2027. Tutte le domande pervenute (oltre 900) sono state. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Bando Ocm Vino, finanziamenti per la promozione all'estero: pubblicata la graduatoria
Leggi anche: Alloggi Erp, pubblicata la graduatoria definitiva
Aiuti per la ristrutturazione dei vigneti, Sammartino: “Sostegno a chi affronta le sfide del mercato” - È stata pubblicata la graduatoria definitiva delle domande ammesse agli aiuti del bando Ocm vino "Ristrutturazione e riconversione vigneti", campagna 2025- ilsicilia.it
Vino, nei fondi anti crisi della Ue più flessibilità e semplificazioni - Nel pacchetto europeo da 300 milioni chiarezza sulle nuove etichette digitali e sulle regole sull’uso dei finanziamenti per la promozione, che ora coprono anche l’enoturismo ... ilsole24ore.com
Approvato il pacchetto vino: cambiano le etichette e arrivano nuovi incentivi - Intesa UE sul “pacchetto vino”: nuove regole per vini dealcolati, fondi OCM anche per l’estirpazione, più sostegno all’enoturismo e QR code armonizzato. quifinanza.it
«Sia l'uomo che la donna sono chiamati a essere aiuto uno per l'altra, ad essere complici e alleati di Dio nel far vivere il sacramento del matrimonio come pienezza di vino nuovo che Gesù ci dona». Ieri sera i gruppi famiglie e giovani coppie hanno vissuto un - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.