Occupazioni studentesche a Roma | i dirigenti scolastici del Lazio esprimono preoccupazione per il ripetersi del fenomeno e chiedono interventi istituzionali

I dirigenti scolastici del Lazio tornano a segnalare con preoccupazione il ripetersi delle occupazioni studentesche nelle scuole di Roma. L’Associazione Nazionale Presidi di Roma e Lazio ha diffuso una nota ufficiale, evidenziando la necessità di interventi istituzionali per affrontare questa crescente problematica. Un fenomeno che ripropone sfide importanti per il mondo della scuola e il suo funzionamento.

Roma, occupato il liceo Giulio Cesare dopo il caso della “lista stupri” - Gli studenti hanno occupato la scuola di Corso Trieste dopo le tensioni seguite al ritrovamento della “lista stupri” in un bagno maschile dell’istituto, episodio che aveva già provocato proteste e ... tg24.sky.it

Roma: il liceo Azzarita occupato (anche) contro i genitori/ “Sono troppo invadenti” - Roma, occupato il liceo Azzarita: gli studenti denunciano le ingerenze dei genitori e chiedono la ristrutturazione dei bagni inagibili ... ilsussidiario.net

