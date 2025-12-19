Occupazioni studentesche a Roma | i dirigenti scolastici del Lazio esprimono preoccupazione per il ripetersi del fenomeno e chiedono interventi istituzionali
I dirigenti scolastici del Lazio tornano a segnalare con preoccupazione il ripetersi delle occupazioni studentesche nelle scuole di Roma. L’Associazione Nazionale Presidi di Roma e Lazio ha diffuso una nota ufficiale, evidenziando la necessità di interventi istituzionali per affrontare questa crescente problematica. Un fenomeno che ripropone sfide importanti per il mondo della scuola e il suo funzionamento.
L'Associazione Nazionale Presidi di Roma e Lazio ha diffuso una nota in cui denuncia la ripresa delle occupazioni studentesche in diverse scuole della capitale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: I Dirigenti scolastici chiedono i buoni pasto: “Un impegno che supera gli orari”
Leggi anche: Vicenda Oda, i sindacati esprimono "preoccupazione e riserbo"
Occupazioni nelle scuole di Roma, oltre 140mila euro di danni.
Presidi Roma 'indignati per le occupazioni, istituzioni intervengano' - "Noi presidi romani non possiamo non esprimere con grande fermezza la nostra indignazione, civile e professionale, di fronte ad un triste, ripetitivo fenomeno, tipicamente italiano e in gran parte rom ... msn.com
Roma, occupato il liceo Giulio Cesare dopo il caso della “lista stupri” - Gli studenti hanno occupato la scuola di Corso Trieste dopo le tensioni seguite al ritrovamento della “lista stupri” in un bagno maschile dell’istituto, episodio che aveva già provocato proteste e ... tg24.sky.it
Roma: il liceo Azzarita occupato (anche) contro i genitori/ “Sono troppo invadenti” - Roma, occupato il liceo Azzarita: gli studenti denunciano le ingerenze dei genitori e chiedono la ristrutturazione dei bagni inagibili ... ilsussidiario.net
Da oggi 3 giorni di "Civiltà delle donne" tra sorellanza , patriarcato, differenza, pace, occupazioni studentesche. Consulta Femminile Regione Campania Ilaria Perrelli https://napoli.repubblica.it/cronaca/2025/11/30/news/napoli_ecco_civilta_delle_donne_l_ini - facebook.com facebook
"Le competizioni studentesche internazionali incarnano ciò in cui crediamo: lavoro di squadra, creatività e responsabilità. Dai lavori e dai successi degli studenti, oggi messi in mostra, nasce la fiducia affinché siano loro a tessere insieme ciò che oggi appare d x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.