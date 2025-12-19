Occupazioni studentesche a Roma | i dirigenti scolastici del Lazio esprimono preoccupazione per il ripetersi del fenomeno e chiedono interventi istituzionali

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dirigenti scolastici del Lazio tornano a segnalare con preoccupazione il ripetersi delle occupazioni studentesche nelle scuole di Roma. L’Associazione Nazionale Presidi di Roma e Lazio ha diffuso una nota ufficiale, evidenziando la necessità di interventi istituzionali per affrontare questa crescente problematica. Un fenomeno che ripropone sfide importanti per il mondo della scuola e il suo funzionamento.

Immagine generica

L'Associazione Nazionale Presidi di Roma e Lazio ha diffuso una nota in cui denuncia la ripresa delle occupazioni studentesche in diverse scuole della capitale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: I Dirigenti scolastici chiedono i buoni pasto: “Un impegno che supera gli orari”

Leggi anche: Vicenda Oda, i sindacati esprimono "preoccupazione e riserbo"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Occupazioni nelle scuole di Roma, oltre 140mila euro di danni.

occupazioni studentesche roma dirigentiPresidi Roma 'indignati per le occupazioni, istituzioni intervengano' - "Noi presidi romani non possiamo non esprimere con grande fermezza la nostra indignazione, civile e professionale, di fronte ad un triste, ripetitivo fenomeno, tipicamente italiano e in gran parte rom ... msn.com

occupazioni studentesche roma dirigentiRoma, occupato il liceo Giulio Cesare dopo il caso della “lista stupri” - Gli studenti hanno occupato la scuola di Corso Trieste dopo le tensioni seguite al ritrovamento della “lista stupri” in un bagno maschile dell’istituto, episodio che aveva già provocato proteste e ... tg24.sky.it

occupazioni studentesche roma dirigentiRoma: il liceo Azzarita occupato (anche) contro i genitori/ “Sono troppo invadenti” - Roma, occupato il liceo Azzarita: gli studenti denunciano le ingerenze dei genitori e chiedono la ristrutturazione dei bagni inagibili ... ilsussidiario.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.