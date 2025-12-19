Obesi falsi invalidi ricchi e famosi raccomandati | Taiwan ha un problema con la leva militare

Taiwan affronta una serie di sfide legate alla leva militare, tra obesi, falsi invalidi, e raccomandati tra i cittadini maschi tra i 18 e i 36 anni. Il servizio militare obbligatorio, di almeno un anno, rappresenta un momento cruciale per il paese, ma le problematiche sociali e personali complicano spesso la sua gestione. Una realtà complessa che riflette le tensioni e le contraddizioni di questa nazione insulare.

© It.insideover.com - Obesi, falsi invalidi, ricchi e famosi raccomandati: Taiwan ha un problema con la leva militare A Taiwan tutti i cittadini maschi aventi diritto, e tra i 18 e i 36 anni, devono prestare servizio militare obbligatorio per almeno un anno. Negli ultimi decenni la sua durata era stata gradualmente ridotta dai due anni ai quattro mesi, con il chiaro intento di creare forze armate composte da professionisti. Nel 2024, l'allora presidentessa Tsai Ing Wen lo ha riportato a 12 mesi a causa delle crescenti minacce militari da parte della Cina continentale. Questa, in termini generali, è la cornice legale della situazione a Taipei. Peccato che recentemente il governo di William Lai abbia avuto a che fare con svariati casi di cittadini che hanno eluso il servizio militare.

