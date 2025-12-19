Obbiettivo ERC Junior per Francesco Dei Ceci
Francesco Dei Ceci, giovane talento italiano sostenuto da ACI Team Italia, si prepara ad affrontare con determinazione la stagione 2026. Con un occhio rivolto all’Europeo FIA ERC, il suo obiettivo è fare il salto di qualità e consolidarsi tra i protagonisti del rally. La sua passione e il suo impegno lo spingono a puntare in alto, pronto a sorprendere e a lasciare il segno nel panorama rallystico internazionale.
Il giovane italiano, sostenuto da ACI Team Italia, guarda con fiducia alla stagione 2026, determinato a fare il salto di qualità nell’Europeo Francesco Dei Ceci è pronto a fare lo step successivo nel FIA ERC. Dopo una prima stagione di apprendistato nel FIA Junior ERC, esperienza che gli ha permesso di imparare e confrontarsi con . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Dei Ceci punta al bis nello Junior ERC: l’obiettivo per il 2026.
