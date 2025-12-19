Nuovo regolamento su tavolini e dehors Confcommercio Como chiede lo stop | Rischio di degenerazione urbana e danni economici

Confcommercio Como esprime preoccupazione sul nuovo regolamento riguardante tavolini e dehors, evidenziando i rischi di degenerazione urbana e possibili danni economici. La questione diventa centrale nel dibattito cittadino, sollevando interrogativi su equilibrio tra tutela urbana e supporto alle attività commerciali. La discussione rimane aperta, con diverse opinioni che riflettono le sfide di una città in evoluzione.

Il nuovo regolamento comunale sull'occupazione degli spazi pubblici continua ad alimentare il dibattito a Como. Dopo settimane di polemiche, Confcommercio Como ha formalizzato le proprie osservazioni chiedendo al Comune di sospendere l'iter di approvazione e di aprire un confronto strutturato con.

“Ombrelloni bianchi e tovaglie a tinta unita”: il nuovo regolamento sui dehors di Como fa discutere - Divisi i cittadini mentre gli esercenti non nascondono il malumore: “Noi multati per un orsacchiotto” ... rainews.it

Como, il sindaco sceglie fioriere e tovaglie per i dehors di bar e ristoranti - Il Comune di Como propone un nuovo regolamento per l’occupazione del suolo pubblico da parte di bar e ristoranti: aree dimezzate, tavoli e sedie solo color antracite, fioriere con fiori veri e restriz ... italiaatavola.net

