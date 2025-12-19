Nuovo parco giochi l’assessore Rosa | Area riqualificata per dare qualche ora di svago

L'apertura del nuovo parco giochi rappresenta un'area di svago riqualificata per bambini, genitori e nonni che frequentano l'ospedale. L'assessore Rosa sottolinea come questa iniziativa offra un momento di relax e leggerezza, permettendo alle famiglie di staccare dalla routine sanitaria e godere di qualche ora di spensieratezza. Un progetto pensato per portare sollievo e allegria in un contesto spesso segnato dalla sfida quotidiana contro la malattia.

"Servirà bambini, genitori e nonni che frequentano l'ospedale per donare qualche ora di svago e non pensare alla malattia". E' questa la funzione cui è destinato il nuovo parco giochi cittadino rinnovato in via Delcogliano proprio accanto all'ingresso auto dell'Ospedale principale della Città che è stato inangurato oggi e che verrà quanto prima intotolato a Raffaele Verdicchio, sindaco di Benevento nei primi anni Novanta. Il parco giochi è dotato di panchina, ponte tibetano, altalene, tutte attrazioni per i più piccoli che arrichisce l'area di Pacevecchia, che ne era sprovvista.

