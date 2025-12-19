Nuovo parcheggio sulla Teverina | è buio pesto un grosso pericolo per chi lascia l' auto La segnalazione
Il nuovo parcheggio sulla Teverina desta preoccupazioni a causa dell'illuminazione insufficiente, rendendo l’area molto buia e potenzialmente pericolosa. Per motivi di lavoro, passo molte ore lì, e la mancanza di luce rappresenta un rischio reale per chi lascia l’auto. È importante sensibilizzare sull’importanza di migliorare le condizioni di sicurezza di questa zona.
Per motivi di lavoro mi trovo a lasciare la mia auto nel nuovo parcheggio della Teverina per buona parte della settimana. La situazione che voglio segnalare riguarda la sicurezza: già nel pomeriggio, quando vado a riprendere il mezzo, è buio pesto.Soprattutto se l'auto è parcheggiata nell'area. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
