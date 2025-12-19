Nuovo parcheggio sulla Teverina | è buio pesto un grosso pericolo per chi lascia l' auto La segnalazione

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo parcheggio sulla Teverina desta preoccupazioni a causa dell'illuminazione insufficiente, rendendo l’area molto buia e potenzialmente pericolosa. Per motivi di lavoro, passo molte ore lì, e la mancanza di luce rappresenta un rischio reale per chi lascia l’auto. È importante sensibilizzare sull’importanza di migliorare le condizioni di sicurezza di questa zona.

nuovo parcheggio sulla teverina 232 buio pesto un grosso pericolo per chi lascia l auto la segnalazione

© Viterbotoday.it - "Nuovo parcheggio sulla Teverina: è buio pesto, un grosso pericolo per chi lascia l'auto". La segnalazione

Per motivi di lavoro mi trovo a lasciare la mia auto nel nuovo parcheggio della Teverina per buona parte della settimana. La situazione che voglio segnalare riguarda la sicurezza: già nel pomeriggio, quando vado a riprendere il mezzo, è buio pesto.Soprattutto se l'auto è parcheggiata nell'area. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Buio pesto alle spalle dell'ospedale sulla strada per Lo Spada: pali fissati da mesi ma ancora niente illuminazione

Leggi anche: Scheib domina la prima manche a Soelden, fuori Goggia: per l’Italia è già buio pesto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Nuovo parcheggio. Venti posti auto in più per chi farà shopping - Questa volta a Capezzano Pianore, dove &#232; nato un nuovo parcheggio da 20 posti auto a servizio di una delle frazioni più popolose del territorio comunale. lanazione.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.