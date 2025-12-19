Nuovo nubifragio all’Elba | cumulati fino a 85 mm nelle ultime 24 ore

Un nuovo nubifragio ha colpito l’Isola d’Elba nelle ultime 24 ore, portando accumuli di pioggia fino a 85 mm. Le intense precipitazioni hanno interessato l’isola, come evidenziato dagli ultimi dati del Centro Funzionale Regionale Toscana. Continui aggiornamenti sono attesi per monitorare l’evolversi della situazione e garantire la sicurezza dell’area.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Isola d'Elba – 19 dicembre 2025. Un nuovo episodio di precipitazioni abbondanti ha interessato l'isola d'Elba nelle ultime 24 ore, con accumuli significativi registrati dalle stazioni meteorologiche del Centro Funzionale Regionale Toscana. Le piogge sono state diffuse e persistenti, con maggior intensità nelle aree costiere e collinari settentrionali. Accumuli pluviometrici nelle principali stazioni elbane (24h). Dati aggiornati alle 15:00 locali: Portoferraio (10 m s.l.m.)?? 85 mm. S. Martino (320 m s.l.m.)?? 67 mm. Monte Perone (713 m s.l.m.)?? 56 mm.

