Nuovo ingresso in Forza Italia Paolillo entra nel coordinamento cittadino

Antonio Paolillo entra a far parte della squadra azzurra, assumendo la guida del dipartimento tutela dei consumatori. Il coordinamento di Forza Italia Città metropolitana di Reggio Calabria si arricchisce così di una nuova, qualificata professionalità“In un’epoca segnata da sfide globali che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Nuovo ingresso in Forza Italia, Cantarella entra nel coordinamento cittadino

Leggi anche: Castelvenere, nuovo ingresso in Forza Italia: aderisce l’imprenditore Salvatore Miletta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Recco: Capurro e Fumagalli aderiscono a Forza Italia; Sindaco di Milano, Tajani (Forza Italia) chiama Azione nel centrodestra; Forza Italia chiude il 2025, tra bilanci e nuovi ingressi: il sindaco D’Alessio aderisce agli azzurri; Alternativa popolare ritorna a casa: Forza Italia scippa la segreteria piemontese a Bandecchi.

Forza Italia si rafforza a Civita con l’ingresso del Sindaco Tocci. Antonio Vavolizza eletto segretario cittadino - L’assise ha visto la partecipazione dell’assessore regionale e segretario provinciale Gianluca Gallo, della consigliera regionale Elisabetta Santoianni e del commissario del Parco Nazionale della Sila ... cosenzachannel.it