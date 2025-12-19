Nuovo ingresso in Forza Italia Paolillo entra nel coordinamento cittadino
Antonio Paolillo entra a far parte della squadra azzurra, assumendo la guida del dipartimento tutela dei consumatori. Il coordinamento di Forza Italia Città metropolitana di Reggio Calabria si arricchisce così di una nuova, qualificata professionalità“In un’epoca segnata da sfide globali che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Nuovo ingresso in Forza Italia, Cantarella entra nel coordinamento cittadino
Leggi anche: Castelvenere, nuovo ingresso in Forza Italia: aderisce l’imprenditore Salvatore Miletta
Recco: Capurro e Fumagalli aderiscono a Forza Italia; Sindaco di Milano, Tajani (Forza Italia) chiama Azione nel centrodestra; Forza Italia chiude il 2025, tra bilanci e nuovi ingressi: il sindaco D’Alessio aderisce agli azzurri; Alternativa popolare ritorna a casa: Forza Italia scippa la segreteria piemontese a Bandecchi.
Forza Italia si rafforza a Civita con l’ingresso del Sindaco Tocci. Antonio Vavolizza eletto segretario cittadino - L’assise ha visto la partecipazione dell’assessore regionale e segretario provinciale Gianluca Gallo, della consigliera regionale Elisabetta Santoianni e del commissario del Parco Nazionale della Sila ... cosenzachannel.it
Claudio Cia entra in Forza Italia, gli azzurri tornano in consiglio provinciale - Il partito si riorganizza in vista del congresso del 2026, Diego Rossato commissario provinciale. rainews.it
Forza Italia, Siracusano: “Alberto Vermiglio nuovo portavoce azzurro di Messina” - “La squadra di Forza Italia a Messina continua a crescere e a rafforzarsi, anche in vista dei prossimi appuntamenti politici e amministrativi che ci attendono. strettoweb.com
Sabato 20 dicembre a Milano un nuovo appuntamento in musica – ad ingresso libero – per la rassegna “La Lirica in Periferia” di Art&Music Insieme, giunta alla sua 8° edizione. L’evento si terrà, dalle ore 16:30, al Teatro Della Quattordicesima, nella milanes - facebook.com facebook
NUOVO INGRESSO NEL TEAM MUSETTI Lo ha annunciato Lorenzo tramite i suoi profili social: “Iniziamo a preparare il 2026, benvenuto José!” Con questo messaggio, Musetti conferma l’ingresso nel suo staff di José Perlas, capitano della Spagna in C x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.