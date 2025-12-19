Nuovo concorso docenti 2026 cosa ci aspetta | le anticipazioni Lalla vi spiegherà tutto

Scopri le anticipazioni sul nuovo concorso docenti 2026 con la quinta newsletter di Diventare insegnanti. Lalla vi guiderà attraverso le novità sui requisiti, le prove e le indiscrezioni più recenti, offrendovi un quadro aggiornato e dettagliato su ciò che ci aspetta. Restate sintonizzati per preparavi al meglio a questa importante fase di selezione.

Nel quinto numero della newsletter settimanale Diventare insegnanti, prevista per questo venerdì, Lalla vi fornirà informazioni su come evolveranno i concorsi per diventare docenti: requisiti, nuove prove e indiscrezioni. Concorsi scuola 2025-2026: tutti i bandi in uscita e le assunzioni - Concorsi scuola, di seguito l'elenco aggiornato con tutti i concorsi scuola previsti per il 2025 e il 2026 con assunzioni fino al 2027.

Reclutamento, nuovo canale: elenchi regionali in caso di esaurimento delle graduatorie. Decreto entro il 31 dicembre - Reclutamento docenti, ci sarà presto un nuovo canale: lo ha ricordato la Cisl Scuola, che in un comunicato ha scritto che il decreto legge 45/2025, riguardante l’attuazione delle misure del PNRR e l’a ... tecnicadellascuola.it

Elenchi regionali per il ruolo 2026/27: ecco chi si può iscrivere. Criteri e modalità. BOZZA Ordinanza - Le immissioni in ruolo del personale docente, dall'anno scolastico 2026/27, saranno realizzate con un nuovo strumento di assunzione che punta a massimizzare l'incontro tra posti disponibili e candidat ... orizzontescuola.it

I PROSSIMI CONCORSI nelle Forze Armate e di Polizia nel 2026: COME PASSARE!

Nuovo concorso per dirigenti amministrativi al Comune di Milano. Il bando nei commenti. - facebook.com facebook

Nuovo #concorso per 327 funzionari nei Ministeri. Bando InPA per profili amministrativi e specialistici. Prevista prova scritta. Domande entro l’8 gennaio 2026. Info e bando: cliclavoro.gov.it/concorsi/conco… x.com

