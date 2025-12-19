Nuovo Centro per l' impiego il Pd attacca | Il Comune aveva i soldi per riqualificare gli immobili di proprietà VIDEO

Il dibattito sulla recente delibera comunale per l'acquisto della ex Sanstefar in piazza Garibaldi continua a dividere l’opinione pubblica. Mentre il Comune sostiene che l’investimento garantirà un nuovo centro per l’impiego più funzionale, il Partito Democratico solleva dubbi sulle risorse già disponibili per riqualificare gli immobili di proprietà, alimentando ulteriori polemiche sulla gestione delle finanze pubbliche.

Continua a far discutere la delibera per l'acquisto, da parte del Comune, per due milioni di euro, dei locali della ex Sanstefar, in piazza Garibaldi, per trasferirvi il centro per l'impiego, che attualmente si trova in via Passolanciano. Il Pd, secondo cui l'ente aveva le risorse per salvare dal. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

