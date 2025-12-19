Nuovi Percorsi INDIRE per docenti specializzati all’estero | cosa cambia Pillole di Question Time

Durante il question time del 17 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso delle novità riguardanti i nuovi Percorsi INDIRE per docenti specializzati all’estero. Con la partecipazione di Chiara Cozzetto di ANIEF, sono stati analizzati i cambiamenti e le implicazioni per coloro che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno all’estero, offrendo chiarimenti e aggiornamenti utili per gli insegnanti interessati.

Nel question time del 17 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, è stato approfondito il tema dell’accesso ai percorsi INDIRE da parte dei docenti con titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. L’attenzione si è concentrata sulle novità introdotte dal decreto n. 77 del 2025, con particolare riguardo a chi è ancora in attesa del riconoscimento del titolo e a chi ha ricevuto un rigetto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Concorso sostegno PNRR3: perché i docenti dei percorsi INDIRE potranno partecipare e quelli del TFA X ciclo no. Pillole di Question Time

Leggi anche: Percorsi Indire e TFA sostegno: punteggio equiparato nelle GPS. Pillole di Question Time

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sostegno e corsi INDIRE: tutte le novità su criteri, requisiti e modalità dei nuovi percorsi; Specializzazione sostegno con secondo ciclo Indire: per triennalisti escluso anno 2025/26, serve titolo di studio e servizio specifico. RISPOSTE AI QUESITI; Proroga corsi INDIRE sostegno: arriva “la sanatoria bis” per i titoli esteri. Formazione online, corsi abbreviati e didattica compressa: la ha chiesto il confronto; Sostegno: percorsi di specializzazione INDIRE II ciclo: 60.096 interessati, nuovi requisiti di accesso [Bozza Decreto Ministeriale].

Secondo ciclo INDIRE sostegno al via, per 60.000 docenti con tre anni di servizio e specializzati estero. Nuovi REQUISITI DI ACCESSO - Si è conclusa al Ministero l'informativa sulla BOZZA del decreto ministeriale che darà l'avvio al secondo ciclo dei percorsi Indire /Università per il conseguimento della specializzazione sostegno. orizzontescuola.it

Secondo ciclo corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno: informativa del MIM, ecco le novità su percorsi, requisiti, costi - Il Ministero dell'istruzione ha incontrato i sindacati per una informativa sul secondo ciclo dei corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno. ticonsiglio.com