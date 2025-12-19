Nuovi giochi nelle aree per bambini

Le aree gioco di Lastra a Signa si preparano a tornare più sicure e divertenti, grazie alla riqualificazione in corso. I lavori, avviati la scorsa settimana, stanno portando nuove attrezzature in largo Saint Fons e piazza Don Facibeni, con un intervento promosso dall’amministrazione comunale. Un passo importante per migliorare gli spazi dedicati ai più piccoli, garantendo ambienti più accoglienti e stimolanti per tutta la comunità.

© Lanazione.it - Nuovi giochi nelle aree per bambini Riqualificazione in corso in alcune aree gioco di Lastra a Signa. Ieri il sindaco Emanuele Caporaso e l'assessore alle manutenzioni Mirio Bogani hanno eseguito un sopralluogo per verificare l'avanzamento dei lavori, partiti la scorsa settimana, per nuove attrezzature ludiche in largo Saint Fons e piazza Don Facibeni. Per Largo Saint Fons, a seguito della rimozione del precedente castello danneggiato e usurato dal tempo, verrà installata una struttura multifunzione (per bambini dai 4 ai 14 anni). Il gioco sarà composto da scivoli, scale e tratti per arrampicate. Alcuni pannelli ludici daranno poi la possibilità di partecipare al gioco anche ai bambini con disabilità più importanti.

