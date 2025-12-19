Nuove tariffe per i treni regionali gli aumenti scattano dal 1 febbraio

A partire dal 1 febbraio, entrano in vigore le nuove tariffe per i treni regionali, con aumenti legati all’inflazione programmata. La Regione ha inoltre confermato tutte le agevolazioni attualmente in vigore, garantendo continuità e accessibilità ai servizi. Un aggiornamento che interessa direttamente i pendolari e chi utilizza quotidianamente il trasporto ferroviario regionale.

Una serie di adeguamenti tariffari, legati unicamente al tasso di inflazione programmata, insieme alla conferma da parte della Regione di tutte le agevolazioni attualmente in vigore. La giunta ha approvato una manovra tariffaria del trasporto ferroviario regionale per il quadriennio 2026-2029.

