Nuove tariffe per i treni regionali gli aumenti scattano da 1 febbraio

A partire dal 1° febbraio, le tariffe dei treni regionali subiranno alcuni aggiornamenti, strettamente legati all’inflazione programmata. La Regione ha confermato inoltre tutte le agevolazioni già in vigore, garantendo continuità e sostegno ai pendolari. Un intervento che mira a mantenere un equilibrio tra qualità del servizio e sostenibilità economica, assicurando trasparenza e tutela per chi ogni giorno sceglie il trasporto ferroviario regionale.

Una serie di adeguamenti tariffari, legati unicamente al tasso di inflazione programmata, insieme alla conferma da parte della Regione di tutte le agevolazioni attualmente in vigore. La giunta ha approvato una manovra tariffaria del trasporto ferroviario regionale per il quadriennio 2026-2029.

