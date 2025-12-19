Nuove indagini su Leonardo Apache La Russa | avrebbe costretto una ragazza minorenne a baciarlo a Forte dei Marmi

Nuove indagini coinvolgono Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, nel contesto di un'inchiesta della Procura di Lucca. La situazione si aggiunge ad altre vicende che lo vedono protagonista, sollevando interrogativi e attenzione pubblica sulla sua condotta.

Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, è coinvolto in un'altra inchiesta, questa volta della Procura di Lucca. Il 21enne, difeso dagli avvocati Vinicio Nardo e Adriano Bazzoni, avrebbe costretto una ragazza minorenne a baciarlo a Forte dei Marmi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

