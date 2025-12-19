Nuove esche avvelenate torna la paura

Le segnalazioni di esche avvelenate nei parchi di San Marino riaccendono la paura tra cittadini e amanti degli animali. L’Associazione protezione animali del Titano denuncia un fenomeno preoccupante che mette a rischio la vita di molte creature innocenti. Un problema che richiede attenzione e intervento immediato per tutelare la sicurezza e il benessere degli animali e della comunità.

© Ilrestodelcarlino.it - Nuove esche avvelenate, torna la paura Un incubo che sembra non finire mai. Ancora bocconi avvelenati nei parchi di San Marino. A dare notizia delle ultime segnalazioni è l'Associazione protezione animali del Titano. Questa volta presunti nuovi avvelenamenti di cani sono stati segnalati al Parco Ausa di Dogana. "Stiamo verificando le informazioni – dicono dall'Apas – ma invitiamo nel frattempo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione durante le passeggiate. Si raccomanda di tenere i cani al guinzaglio e di fare attenzione anche a eventuali esche o cibo sospetto a terra, segnalando subito alle autorità competenti". E naturalmente il consiglio è sempre quello di segnalare le esche sospette alla Centrale operativa interforze al numero 0549-888888.

