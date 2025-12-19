Nuove circoscrizioni il Pd metropolitano | Un passo storico

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pd metropolitano di Reggio Calabria esprime soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, in II commissione consiliare (Affari istituzionali), della proposta di modifica dello Statuto comunale per l’istituzione delle nuove circoscrizioni di decentramento amministrativo. Un risultato politico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Progetto di riforma, il Pd rilancia: "Cinque nuove circoscrizioni per una città policentrica"

Leggi anche: Violenza su donne: Valente (Pd), 'consenso passo storico grazie a battaglia donne'

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Circoscrizioni a Reggio Calabria, il Pd: “un passo storico” - Il Pd metropolitano di Reggio Calabria esprime “soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, in II Commissione consiliare (Affari istituzionali), della proposta di modifica dello Statuto comunale p ... strettoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.