Nuova lista stupri al liceo Giulio Cesare di Roma dopo l’occupazione | questa volta anche due docenti
Una nuova "lista stupri" è stata trovata al liceo Giulio Cesare di Roma alla fine dell’occupazione. Durante la ricognizione che è seguita sono state scoperte una serie di scritte nei bagni, insulti e parolacce contro la dirigente scolastica, Paola Senesi. Le scritte nei bagni e i nomi delle docenti Inoltre, secono quanto denunciato dai rappresentanti degli studenti, nell’anticamera del primo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
