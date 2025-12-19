Nuova lista stupri al Giulio Cesare stavolta con i nomi di due professoresse L’odioso elenco getta la scuola nello sconcerto
Nuova vergognosa scoperta a meno di un mese da un’altra lista sessista e violenta al Liceo Giulio Cesare di Roma. Un’altra “lista stupri” è comparsa al liceo romano di Corso Trieste, ancora occupato da un gruppo di studenti: questa volta con i nomi di due docenti. Lo sconcerto per il nuovo orrore è stato reso noto dai rappresentanti della scuola che hanno spiegato sui canali social che “un’ulteriore scritta deplorevole è apparsa nell’anticamera del primo piano. E citava ‘lista stupri.’ a cui seguivano i nomi di due professoresse”. Giulio Cesare, sconcerto per la nuova “lista stupri”. L’episodio arriva a breve distanza da quanto avvenuto a fine novembre: quando un elenco analogo con i nomi di otto studentesse e di uno studente era apparso sotto la scritta “lista stupri” sulla parete di uno dei bagni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
