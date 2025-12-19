Nuova lista con riferimenti a violenze in un liceo a Roma | nel mirino due docenti Procura potrebbe ampliare le indagini
Una recente segnalazione al liceo Giulio Cesare di Roma ha portato alla luce nuove scritte che fanno riferimento a episodi di violenza, coinvolgendo due docenti e sollevando preoccupazioni tra studenti e genitori. La procura potrebbe decidere di ampliare le indagini, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda e sulle circostanze di questa inquietante situazione.
Una nuova scritta con riferimenti alla violenza sessuale sarebbe comparsa al liceo Giulio Cesare di Roma. I rappresentanti degli studenti hanno denunciato l'episodio attraverso un comunicato diffuso su Instagram nella serata del 18 dicembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
