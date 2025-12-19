Nubifragio all' Elba allagamenti e disagi in tutta l' isola | Non uscite di casa VIDEO e FOTO

Un violento nubifragio ha colpito l’isola d’Elba, causando allagamenti e disagi diffusi. La pioggia abbondante, con 65 mm caduti in poche ore, ha messo in ginocchio alcune zone, in particolare Portoferraio e Mola. La protezione civile invita alla massima attenzione, raccomandando di evitare spostamenti non necessari. Immagini e video testimoniano la forza della tempesta e l’entità dei danni.

© Livornotoday.it - Nubifragio all'Elba, allagamenti e disagi in tutta l'isola: "Non uscite di casa". VIDEO e FOTO Un violento nubifragio si è abbattuto sull'isola d'Elba nella mattina di oggi, venerdì 19 dicembre. In poco tempo, come fatto sapere dalla protezione civile regionale, sono caduti 65 mm di pioggia soprattutto a Portoferraio e in zona Mola dove si contano i disagi maggiori specialmente per quanto.

