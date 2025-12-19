novorossijsk un altro colpo ucraino contro la flotta russa

Il 15 dicembre, il Servizio di Sicurezza Ucraino ha sferrato un nuovo colpo al porto di Novorossijsk, nella regione di Krasnodar, colpendo la presenza della Flotta Russa del Mar Nero con un innovativo drone sottomarino chiamato “Sub Sea Baby”. Un’azione che testimonia la crescente escalation delle tensioni tra Ucraina e Russia, evidenziando l’importanza strategica di questa regione nel contesto del conflitto in corso.

Lunedì 15 dicembre, il Servizio di Sicurezza Ucraino (SBU) ha attaccato il porto di Novorossijsk – nella regione di Krasnodar – diventato sede di ciò che resta della Flotta Russa del Mar Nero con un nuovo tipo di drone killer sottomarino denominato “Sub Sea Baby”. L’azione ha coinvolto un sottomarino di classe “ Improved Kilo II ” secondo la denominazione NATO (project 636.3 secondo i russi) ormeggiato lungo la banchina che separa il porto dal mare aperto, e dalle immagini satellitari emerse recentemente si può osservare il risultato dell’esplosione, che ha distrutto una parte importante della banchina vicino al battello. 🔗 Leggi su It.insideover.com

