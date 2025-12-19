Novene e concerti natalizi Mario Venuti e visite nei borghi fantasma | cosa fare nel weekend
Scopri il weekend in agrigentino tra novene e concerti natalizi, tra musica e tradizione. Vivi l’atmosfera unica dei borghi fantasma con visite speciali e lasciati coinvolgere da eventi di teatro e solidarietà. Un’occasione perfetta per immergersi nella magia del Natale, tra cultura e divertimento, in un territorio ricco di fascino e storia.
Un fine settimana pieno di appuntamenti tra musica, teatro, solidarietà, cultura e tradizione natalizia in tutto il territorio agrigentino. Come il concerto nella cattedrale del maestro Diego Cannizzaro o il tradizionale “Nativitas” con il coro di Santa Cecilia nella chiesa del Santissimo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
