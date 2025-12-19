Novene e concerti natalizi Mario Venuti e visite nei borghi fantasma | cosa fare nel weekend

Scopri il weekend in agrigentino tra novene e concerti natalizi, tra musica e tradizione. Vivi l’atmosfera unica dei borghi fantasma con visite speciali e lasciati coinvolgere da eventi di teatro e solidarietà. Un’occasione perfetta per immergersi nella magia del Natale, tra cultura e divertimento, in un territorio ricco di fascino e storia.

