Novena di Natale quarto giorno | in cammino per aprire il cuore a Gesù

Nel quarto giorno della Novena di Natale, ci concentriamo sull’importanza di aprire il cuore a Gesù. È un momento di riflessione per liberarci dalle distrazioni e accogliere con sincerità la sua venuta. Preparare il cuore significa trovare spazio alla gioia e alla speranza, affinché il Natale possa risplendere in ogni nostro gesto e pensiero. Un passo alla volta, ci avviciniamo con fede a questa grande festa.

Quarto giorno della Novena di Natale, impariamo a far spazio a Gesù per preparare il cuore alla gioia della sua venuta in mezzo a noi. C'è un luogo dove Gesù vuole nascere e quel luogo è il nostro cuore, per riscaldarlo anche negli angoli più freddi, chiusi e feriti, per raggiungerli col suo Amore, che.

