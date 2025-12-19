Notte di Natale a Guardia la proposta di deroga agli orari dei locali

A Guardia, una proposta innovativa mira a prolungare gli orari dei locali nella notte di Natale, con l’obiettivo di offrire maggiore libertà e convivialità. Il presidente di Rinnovamento Guardiese, Vincenzo Del Rosso, ha ufficialmente protocollato la richiesta di apertura fino alle 3 del mattino del 25 dicembre. Questa iniziativa punta a valorizzare la festività e a creare un’atmosfera più vivace e inclusiva per cittadini e visitatori.

© Fremondoweb.com - Notte di Natale, a Guardia la proposta di deroga agli orari dei locali Vincenzo Del Rosso, presidente di Rinnovamento Guardiese, protocolla in Comune la richiesta: apertura fino alle 3 del 25 dicembre Una proposta formale per consentire l'apertura prolungata dei pubblici esercizi nella notte di Natale è stata protocollata la mattina del 18.

