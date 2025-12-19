Note sacre e natalizie domenica a S Mercuriale

Domenica sera alle 21, l’abbazia di San Mercuriale si trasformerà in un incantevole scenario natalizio, accogliendo un emozionante concerto che saprà coinvolgere e riscaldare i cuori in questa stagione di festa. Un’occasione speciale per vivere un momento di musica sacra e tradizione, avvolti dall’atmosfera suggestiva di uno dei luoghi più belli e simbolici della città.

© Ilrestodelcarlino.it - Note sacre e natalizie domenica a S. Mercuriale Sarà l'atmosfera suggestiva dell'abbazia di San Mercuriale a fare da cornice al grande concerto di Natale, domenica alle 21. Protagonista la ForlìMusica Orchestra, diretta dal maestro Andrea Crastolla, affiancata dall'ensemble corale Corinsieme C&SP, che riunisce i cori Cappuccinini e San Paolo sotto la direzione di Enrico Pollini. A impreziosire l'esecuzione contribuiranno le voci soliste dei soprani Bianca Tomaselli ed Elena Mascii e del contralto Liudmila Kuzmina. Il programma propone un ampio percorso musicale dedicato al Natale, capace di unire grandi pagine del repertorio sacro e brani della tradizione internazionale.

