Nostalgia 90 la carovana del divertimento fa tappa a Battipaglia
Sabato 20 dicembre a Battipaglia, si terrà l'evento "Nostalgia 90". A partire dalle ore 21:00, in piazza Madonnina, con ingresso gratuito, il pubblico potrà vivere un'esperienza unica, che porterà indietro nel tempo attraverso un vero e proprio show-party. La serata sarà animata da musica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
