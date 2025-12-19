Norimberga | il film con Russell Crowe e Rami Malek indaga l' origine del male

Un viaggio nel passato che svela le radici del male. Norimberga, diretto da James Vanderbilt e interpretato da Russell Crowe e Rami Malek, ci trascina nel 1946, al processo ai gerarchi nazisti. Un racconto intenso e coinvolgente che indaga le origini della cattiveria umana e il prezzo della giustizia internazionale.

La pellicola diretta da James Vanderbilt ci porta indietro nel tempo fino al 1946, quando ventidue gerarchi nazisti vennero giudicati difronte al tribunale internazionale di Norimberga. Ma cosa spinse i nazisti a comportarsi così?.

