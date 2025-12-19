Nord Stream sabotato da un soldato ucraino in servizio

Un soldato ucraino in servizio, Serhij Kuznietzov, è stato arrestato a Rimini con l’accusa di aver sabotato il gasdotto Nord Stream, secondo quanto riportato da «Der Spiegel». L’uomo avrebbe agito seguendo ordini superiori, gettando nuova luce sulle dinamiche e le responsabilità dietro l’attacco che ha avuto ripercussioni importanti sulla sicurezza energetica europea.

I gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2, infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico europeo, corrono in parallelo sul fondo del Mar Baltico collegando direttamente la Russia alla Germania. Il primo è entrato in funzione nel 2011, diventando per oltre un decennio uno dei principali canali di fornitura di gas russo verso l'Europa. Nord Stream 2, completato nel 2021, non è invece mai entrato in esercizio a causa dello scoppio della guerra in Ucraina e del conseguente blocco politico e regolatorio imposto dai Paesi occidentali.

