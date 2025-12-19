Non sono salviniano e con Cairo verrà un giorno Un pomeriggio con Giletti

In un mondo politico spesso diviso, le parole di Sigfrido Ranucci rivelano un impegno chiaro e deciso. La sua posizione, spesso contraria alla destra, suscita reazioni e riflessioni, evidenziando come l’informazione e la verità siano al centro di un dibattito acceso e continuo. Un pomeriggio con Giletti, tra analisi e confronti, ci invita a guardare oltre le apparenze, cercando di comprendere le sfumature di un panorama complesso e in evoluzione.

"Sigfrido Ranucci va abbastanza spesso in un'unica direzione, va contro la destra. Capisco che possa infastidire. Però la destra sbaglia a minimizzare quello che gli è successo: non si guarda se la bomba che gli ha distrutto due macchine è piccola o grande. In questi casi si sta dalla parte di chi è minacciato. Punto e basta ". Su Ranucci, Massimo Giletti tiene insieme due cose che raramente stanno insieme: la critica e la difesa. Lo considera sbilanciato, ma lo difende senza esitazioni quando il giornalismo finisce sotto attacco fisico. E la stessa severità la riserva all'opposizione televisiva, quella dei colleghi conduttori: non solo Ranucci, ma anche, senza citarli direttamente, Formigli, Gruber, Floris.

