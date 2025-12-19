Non solo Milano-Cortina | a Livigno si guarda già a Los Angeles 2028
Ad Aquagranda lo sport prende vita ogni giorno, tra gesto atletico, metodo e visione. È qui, a 1.816 metri di altitudine, che la località ha scelto di concentrare il cuore della propria offerta sportiva, sviluppando AQ1816, un centro polifunzionale capace di unire prestazione, benessere e cultura. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
