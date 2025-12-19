Non solo Fontana di Trevi ecco dove si pagherà il ticket

AGI - Dal prossimo 1 febbraio i turisti pagheranno un biglietto d'ingresso di due euro per avvicinarsi alla Fontana di Trevi di Roma, mentre sarà gratuito per i residenti di Roma e della città metropolitana. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gualtieri in una conferenza stampa alla sala Esedra ai Musei capitolini. Il monumento, situato in una piazza pubblica, potrà comunque essere ammirato gratuitamente da lontano, ma l' accesso ravvicinato sarà riservato solo ai possessori di biglietto. «Dal 1 febbraio introdurremo un biglietto a pagamento per sei siti » della Capitale italiana, tra cui la Fontana di Trevi, ha affermato Gualtieri.

