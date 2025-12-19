Non possiamo permetterci di festeggiare Natale | lavoratori in sciopero per i pagamenti in ritardo dell'hotel a Roma

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tredicesima rimandata a gennaio, attesa per lo stipendio di dicembre. I lavoratori del Marriott Park Hotel in sciopero a Roma: "Situazione insostenibile, come possiamo goderci le feste?". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Commisso chiede scusa ai tifosi della Fiorentina: “Non possiamo permetterci di andare in Serie B”

Leggi anche: Apre l’hotel più alto del mondo: a cosa serve lo spazio vuoto chiamato “cruna dell’ago”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Jennifer e il sogno svanito: Addio alle feste con i cari. Quei voli non esistono; Siete pronti per le pulizie di primavera?; Pro Patria, il Natale che non c’è.

possiamo permetterci festeggiare natale“Non possiamo permetterci di festeggiare Natale”: lavoratori in sciopero per i pagamenti in ritardo dell’hotel a Roma - I lavoratori del Marriott Park Hotel in sciopero a Roma: “Situazione insostenibile, come possiamo goderci le feste? fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.