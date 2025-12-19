Non più di 20 alunni per classe raccolta firme

Alleanza Verdi Sinistra Lucca si mobilita per difendere la qualità dell’istruzione e il benessere degli studenti. Con una raccolta firme, chiedono una legge di iniziativa popolare per limitare a massimo 20 alunni per classe, contrastando le classi pollaio, un fenomeno ancora presente anche nel nostro territorio. Un gesto concreto per garantire un ambiente scolastico più sicuro e stimolante per tutti.

"Non più di venti alunni per classe": Alleanza Verdi Sinistra Lucca scende in piazza, per raccogliere le firme per la legge di iniziativa popolare che mira a stoppare il fenomeno delle classi pollaio, purtroppo ben presente pure sul nostro territorio. Lo fa con una serie di appuntamenti, che fino a gennaio si svilupperanno con banchetti in molti punti della Città. La prima data disponibile è oggi, con una postazione in piazza Scalpellini, dalle ore 16 alle ore 19: tutti potranno firmare la proposta. Saranno presenti, fra l’altro, il capogruppo Daniele Bianucci (nella foto) e il coportavoce di Europa Verde Luca Fidia Pardini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Non più di 20 alunni per classe | Alleanza Verdi Sinistra presenta la proposta di legge in un incontro.

