Non eravamo amanti avevo bevuto | per l’errore di una sera ho pagato con la mia carriera | Kristin Cabot rompe il silenzio sul caso Coldplay

Kristin Cabot finalmente rompe il silenzio sul caso Coldplay, svelando come un momento di leggerezza abbia avuto conseguenze inaspettate sulla sua carriera. Per mesi il video di quella sera ha alimentato voci e supposizioni, mantenendo il mistero sulla verità. Ora, con coraggio, la protagonista condivide la sua versione, sfatando miti e chiarendo i fatti dietro a un episodio che ha segnato il suo percorso professionale.

Per mesi è rimasta in silenzio, mentre quel video di pochi secondi continuava a rimbalzare online tra commenti, ipotesi e speculazioni. Ora Kristin Cabot, ex responsabile delle risorse umane di Astronomer, parla per la prima volta pubblicamente di quanto accaduto il 16 luglio scorso al concerto dei Coldplay a Boston, l’episodio che l’ha travolta insieme all’allora CEO Andy Byron. “Ho preso una cattiva decisione”, ha detto al New York Times. “E per quella decisione ho pagato con la mia carriera”. Le immagini, diventate virali nel giro di ore, mostravano Cabot, 53 anni, e Byron immortalati dalla kiss cam del concerto della band inglese mentre si abbracciavano e ballavano in modo confidenziale, salvo poi voltarsi e separarsi bruscamente appena realizzavano di essere inquadrati sul maxi schermo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

