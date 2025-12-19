Non ci sono più record nella maratona | è finito l’effetto delle scarpe in carbonio o è più severo l’antidoping in Kenya?
Negli ultimi anni, le prestazioni nella maratona sono state rivoluzionate dalle scarpe con piastra in fibra di carbonio, ma nel 2025 si percepisce un cambiamento. Record e miglioramenti sembrano essersi stabilizzati, sollevando dubbi sulle cause: sarà l’effetto delle tecnologie o un rafforzamento dei controlli antidoping in Kenya? La corsa verso nuovi traguardi si trova ora a un bivio, tra innovazione e limiti etici.
Nel 2025 la rivoluzione delle scarpe da corsa con piastra in fibra di carbonio sembra essersi fermata. Nessun nuovo record di maratona è stato battuto e l’effetto “magico” delle Vaporfly è ormai svanito. Dopo un decennio di innovazioni che avevano stravolto i tempi, correre sotto le 2:02 rimane un’impresa difficile. Anche i giovani talenti faticano a emergere, il Kenya è più controllato nella lotta antidoping e il futuro richiederà un nuovo eroe o un’innovazione significativa. Ne scrive El Mundo La scoperta delle solette in fibra di carbonio. Dieci anni fa, Eliud Kipchoge, il più grande maratoneta di tutti i tempi, vinse a Boston dopo aver corso metà gara con le solette delle sue scarpe Nike che sporgevano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
