Non c’è pace per la famiglia nel bosco. Fa discutere il verdetto della corte d’Appello che ha negato il ricongiungimento dei tre fratellini con i genitori, richiesta contenuta nel ricorso presentato dai legali della coppia anglo-australiana che viveva nel bosco di Palmoli. Tra i primi a scendere in campo, rammaricata, la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella. “E così, neanche per Natale i bambini della cosiddetta ‘famiglia nel bosco’ potranno tornare a casa con mamma e papà”, scrive su Facebook. Famiglia nel bosco, Roccella: nessuno pensa alle conseguenze psicologiche dell’allontamento. “Di questa famiglia – prosegue – abbiamo letto tutto e di tutto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Non c’è pace per la Famiglia nel bosco, Roccella: “Nessuno pensa alle conseguenze psicologiche dell’allontanamento”

