Nomi in arabo e donne velate che portano il trofeo | la Supercoppa italiana in Arabia Saudita cancella l’identità

Il Napoli ha trionfato contro il Milan nella finale di Supercoppa italiana, giocata in Arabia Saudita, ma certi particolari non sono passati inosservati. Se è vero che ogni anno l’evento sportivo si gioca in diverse parti del mondo, bisogna ammettere che assistere ai nomi in lingua mediorientale sulle maglie dei giocatori di Serie A svilisce anche l’identità del nostro calcio. Quanto alle due donne che hanno consegnato un trofeo indossando il burqa, non si può certamente pensareche l’episodio rappresenti un fulgido esempio di inclusione sociale per la categoria femminile. A intervenire nel merito della questione è stata l’europarlamentare della Lega Silvia Sardone, che in una nota ha espresso tutto il suo stupore: “Partite in Arabia Saudita, nomi dei calciatori sulle maglie del Milan in arabo e donne velate a portare il trofeo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

