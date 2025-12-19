Nomadi Gospel e tanti concerti | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Scopri le migliori proposte per trascorrere una serata indimenticabile a Bergamo e provincia: eventi natalizi, concerti, spettacoli e tradizioni locali ti aspettano con tante occasioni di divertimento e cultura.

Il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, il Christmas Village e la ruota panoramica a Piazza Matteotti, le casette di Natale e la pista di pattinaggio a ChorusLife, il gospel Nepios al Teatro Donizetti, i Nomadi alla ChorusLife Arena, la sagra del porsèl a Spirano, la JW Orchestra and Friends al cineteatro Gavazzeni di Seriate, "Acid Queen – A Tina Turner Experience" a Treviglio, "Circo Paradiso" a Bonate Sopra e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 19 dicembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Sino al 6 gennaio in piazza Matteotti, a Bergamo, sarà allestito il villaggio di Natale "Christmas Village" a cura di Comap, con i tradizionali mercatini.

A Natale tanti concerti - Il concerto di Mascarade Opera e Ngf giovedì 11 dicembre nella chiesa di San Salvatore in Ognissanti ... nove.firenze.it

Nomadi: l’infinita vita live dello storico gruppo - I Nomadi, la band più longeva in Italia, hanno festeggiato 60 anni in musica nel 2023, e per l’occasione è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. rockol.it

Bergamo: ChorusLife Arena il 21 dicembre alle ore 21:00. L'Harlem Gospel Choir è un coro di musica gospel statunitense di oltre 40 elementi fondato nel 1986 nel quartiere di Harlem, New York. Biglietti: https://choruslife.com/it/events/harlem-gospel-choir #co - facebook.com facebook

