Nomadi Gospel e tanti concerti | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri le migliori proposte per trascorrere una serata indimenticabile a Bergamo e provincia: eventi natalizi, concerti, spettacoli e tradizioni locali ti aspettano con tante occasioni di divertimento e cultura.

Il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, il Christmas Village e la ruota panoramica a Piazza Matteotti, le casette di Natale e la pista di pattinaggio a ChorusLife, il gospel Nepios al Teatro Donizetti, i Nomadi alla ChorusLife Arena, la sagra del porsèl a Spirano, la JW Orchestra and Friends al cineteatro Gavazzeni di Seriate, “Acid Queen – A Tina Turner Experience” a Treviglio, “Circo Paradiso” a Bonate Sopra e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 19 dicembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

