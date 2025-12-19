’Noi Moderati’ Nuovo gruppo in Consiglio

Noi Moderati entra nel Consiglio Comunale di Grosseto con un team di rappresentanti impegnati a portare nuove energie e prospettive. Amedeo Gabbrielli, nominato capogruppo, Alfiero Pieraccini e l’assessore Angela Amante uniscono le forze per contribuire allo sviluppo della città, promuovendo dialogo e progetti concreti per il bene della comunità.

GROSSETO I consiglieri comunali Amedeo Gabbrielli (che assumerà il ruolo di capogruppo) e Alfiero Pieraccini, insieme all’assessore Angela Amante, hanno formalizzato l’adesione. Erano presenti all’incontro anche Daniele Brogi, commissario provinciale di Noi Moderati, Gianluigi Ferrara, segretario provinciale UDC, e Chiara Vazzano, nuova coordinatrice comunale di Noi Moderati. A moderare la conferenza è stato Andrea Ulmi, già capolista per Noi Moderati-Civici per Tomasi alle ultime regionali. "La mia adesione nasce dalla volontà di rafforzare un impegno amministrativo fondato sulla moderazione, sul senso delle istituzioni e sulla centralità della persona", ha dichiarato il consigliere comunale e capogruppo Amedeo Gabbrielli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

