Noi isolati a Montegallo È protesta
In un Montegallo isolato e senza connessione, la protesta esplode tra i residenti della Vallata. Rigo, Migliarelli, Fonditore e Santa Maria Lapide si schierano contro le difficoltà di comunicazione e il senso di abbandono. La loro voce si fa sentire forte e chiara, denunciando le sfide di vivere senza telefoni né linee fisse, in un territorio che sembra dimenticato dal resto del mondo.
Montegallo fuori dal Mondo, senza telefoni né mobili né fissi, esplode la protesta. Tornano ad attaccare i residenti di Montegallo, in particolar modo della Vallata: Rigo, Migliarelli, Fonditore e Santa Maria Lapide. che nei giorni scorsi sono rimasti isolati, senza la possibilità di comunicare con nessuno e che pongono l’accento sulla loro incolumità. "Si tratta – dichiarano perentori – di una questione di sicurezza, in caso di emergenza non ci sono i mezzi per lanciare l’allarme". Nel paese montano, piegato dal terremoto del 2016, abitano anziani, disabili al 100%, famiglie con bambini piccoli, che hanno deciso di ripopolare il paese nonostante tutte le difficoltà e di tutta risposta si lasciano per giorni senza telefono, senza i servizi essenziali? "Come si può lanciare l’allarme in caso di necessità se non funzionano i telefoni? – chiedono – Ma soprattutto come si può rilanciare il turismo se mancano servizi basilari?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
