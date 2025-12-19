No all’ora di fragilità a scuola Molto meglio l’ora di Bibbia

L’ora di fragilità a scuola, un’idea che divide. Molti vedono in essa un momento di apertura e condivisione, altri invece percepiscono una minaccia alla disciplina e alla forza. Quando sento parlare di fragilità, il mio istinto è di reagire con forza, di opporre una resistenza. Tuttavia, forse c’è spazio per riflettere su un approccio diverso, più empatico e costruttivo, che possa arricchire il percorso dei nostri studenti.

Contro l’ora di fragilità. Franco Arminio ha proposto l’istituzione nelle scuole di un’ora di fragilità e purtroppo quando sento la parola “fragilità” la mia mano viene attirata dal martello. La proposta è sulla scia dell’ultimo libro dello scrittore irpino, appunto “La grazia della fragilità”, titolo pieno di astrazioni, compiacimenti e consonantiche cacofonie. Pensare che nella sua bibliografia ci sono titoli bellissimi e concretissimi, innanzitutto “Vento forte fra Lacedonia e Candela”. Contro l’ora di fragilità perché sarebbe molto meglio l’ora di Bibbia (non di religione: di Bibbia). Vecchio e Nuovo Testamento pullulano di perdenti, di poveri, di malati, di disgraziati, ci sono i libri di Giobbe e delle Lamentazioni, c’è il libro dei Salmi in cui pure si geme molto, e nel Genesi all’uomo viene detto di essere polvere, e nei Vangeli si incontra un Dio talmente debole da lasciarsi frustare e crocifiggere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

