Nkunku evanescente anche con il Napoli Il Milan deve capire | non è una prima punta

Milan, Crhistopher Nkunku è stato tra i protagonisti negativi della sconfitta contro il Napoli. Ecco le pagelle dell'attaccante rossonero con l'analisi della sua partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nkunku evanescente anche con il Napoli. Il Milan deve capire: non è una prima punta

nkunku evanescente napoli milanMilan, caso Nkunku: il sostituto arriva dalla Premier - Il rendimento di Nkunku non convince il Milan: attenzione al futuro del francese e al possibile sostituto dall'Inghilterra ... calciomercatonews.com

nkunku evanescente napoli milanNapoli Milan, da De Winter a Nkunku: i nuovi decidono in negativo la Supercoppa. Segui le ultimissime sui rossoneri - Segui le ultimissime sui rossoneri Il Milan ha lasciato l’Arabia Saudita alle ore 11 locali, facendo rientro in Italia ... milannews24.com

nkunku evanescente napoli milanLe 5 verità di Napoli-Milan 2-0: Hojlund, Nkunku e l'importanza di un centravanti - Il Napoli trova nuova linfa da Lobotka, Allegri prega per il ritorno di Gabbia e chiede rinforzi. eurosport.it

