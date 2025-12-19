Nkunku evanescente anche con il Napoli Il Milan deve capire | non è una prima punta
Milan, Crhistopher Nkunku è stato tra i protagonisti negativi della sconfitta contro il Napoli. Ecco le pagelle dell'attaccante rossonero con l'analisi della sua partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan-Roma, le formazioni ufficiali: Nkunku titolare in coppia con Leao, Dybala confermato prima punta
Leggi anche: Milan-Roma, Nkunku titolare: punta a gonfiare il palloncino. In attacco con lui …
Milan, caso Nkunku: il sostituto arriva dalla Premier - Il rendimento di Nkunku non convince il Milan: attenzione al futuro del francese e al possibile sostituto dall'Inghilterra ... calciomercatonews.com
Napoli Milan, da De Winter a Nkunku: i nuovi decidono in negativo la Supercoppa. Segui le ultimissime sui rossoneri - Segui le ultimissime sui rossoneri Il Milan ha lasciato l’Arabia Saudita alle ore 11 locali, facendo rientro in Italia ... milannews24.com
Le 5 verità di Napoli-Milan 2-0: Hojlund, Nkunku e l'importanza di un centravanti - Il Napoli trova nuova linfa da Lobotka, Allegri prega per il ritorno di Gabbia e chiede rinforzi. eurosport.it
A #Nkunku concedo - come per ogni nuovo acquisto, una mezza stagione di tempo prima di tirare le prime somme. Diciamo che per adesso è evanescente, #Gimenez magari sbaglia dei gol facili ma lo vedi sempre presente, rabbioso, a mordere le caviglie de x.com
La stampa sportiva insiste con toni quasi sadici: “Pazienza finita, il Bebote in partenza a gennaio”. Ma se a uscire fosse l’evanescente Nkunku, in favore di una prima punta, avremmo un attacco molto più duttile ed equilibrato. L’interessante articolo di Luca Vill - facebook.com facebook
