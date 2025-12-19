Nino Buonocore | Oggi siamo marionette nelle mani della tecnologia Peppe Vessicchio? Ne abbiamo fatte di follie!

Nino Buonocore torna con un nuovo album che sfida l’omologazione e la passività, celebrando l’amore, l’errore e la musica suonata come espressione umana e politica. Tra riflessioni sull’epoca digitale e ricordi di momenti folli, l’artista invita a riscoprire il valore della creazione autentica e della passione nel ritmo della vita.

